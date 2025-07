Monopattini elettrici, arriva la targa obbligatoria: come sarà e cosa cambia

Con l’introduzione della targa obbligatoria, i monopattini elettrici cambiano volto: maggiore sicurezza, trasparenza e responsabilità per tutti gli utenti. Il nuovo decreto del Ministero dei Trasporti definisce finalmente le caratteristiche e le modalità di emissione del contrassegno, risolvendo i dubbi ancora aperti. Ma come sarà questa targa e cosa comporterà nel quotidiano? Scopriamo insieme tutte le novità e i dettagli di questa importante evoluzione.

Scatta l’obbligo della targa per i monopattini elettrici, una delle novità più attese introdotte dal nuovo Codice della Strada. Il decreto firmato dal Ministero dei Trasporti chiarisce finalmente le modalità di emissione e le caratteristiche tecniche del contrassegno, risolvendo i dubbi rimasti dopo l’annuncio della norma.

La targa sarà un contrassegno adesivo, plastificato e non rimovibile, con dimensioni di 5x6 centimetri. La forma sarà rettangolare e dovrà essere applicata sull’apposito spazio del parafango posteriore. In assenza di quest’ultimo, potrà essere posizionata sulla parte anteriore dello sterzo, a un’altezza compresa tra i 20 e i 120 centimetri da terra, in modo da garantire visibilità frontale.

Leggi anche Nuovo codice della strada 2024: regole su alcol, neopatentati e monopattini

Il codice alfanumerico sarà composto da tre lettere nere e tre numeri, distribuiti su due righe, stampati su fondo bianco riflettente. Sul contrassegno compariranno anche il simbolo della Repubblica Italiana e la sigla del Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.).

La produzione delle targhe sarà affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre la distribuzione avverrà tramite le sedi della Motorizzazione civile. A differenza delle targhe per motocicli, quella dei monopattini sarà associata al proprietario e non al mezzo, in quanto i monopattini non possiedono un numero di telaio identificativo.

Resta però un nodo aperto: il decreto non specifica ancora i costi per l’emissione delle targhe. Questo dettaglio potrebbe rallentare l’effettiva applicazione della norma. Le nuove regole diventeranno operative 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Una volta in vigore, circolare senza targa – e senza casco, ove obbligatorio – comporterà sanzioni comprese tra 100 e 400 euro. Inoltre, l’introduzione della targa consentirà finalmente di rendere effettivo un altro obbligo previsto: l’assicurazione per i monopattini elettrici, finora impossibile proprio per la mancanza di un identificativo ufficiale del veicolo.