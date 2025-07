Palio di Siena oggi 3 luglio: dieci contrade in gara, diretta tv su La7 dalle 17.10

Il Palio di Siena torna oggi, giovedì 3 luglio 2025, dopo il rinvio causato dal maltempo. Dieci contrade si sfideranno in un emozionante spettacol? di tradizione e passione, trasmesso in diretta su La7 dalle 17.10. Mentre il centro storico si riempie di attesa e speranza, i tifosi sono pronti a vivere un momento unico di storia e adrenalina. La Carriera promette emozioni indimenticabili, e voi non potete perdervela.