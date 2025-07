Attacco con accetta su treno ad alta velocità in Germania: 4 feriti, arrestato l'aggressore

Un episodio scioccante scuote la Germania: su un treno ad alta velocità nella Baviera, un uomo armato di accetta ha colpito i passeggeri, causando quattro feriti. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha permesso di fermare e arrestare l’aggressore, portando un rapido sollievo tra i presenti. Un evento che riaccende il dibattito sulla sicurezza nei mezzi di trasporto pubblici e sulla necessità di maggiori misure di prevenzione. La vicenda è ancora in evoluzione.

Attimi di terrore su un treno ad alta velocità nel sud della Germania, dove un uomo ha aggredito i passeggeri armato di accetta, ferendo quattro persone. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi nei pressi di Strasskirchen, in Baviera.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’aggressore è stato fermato e arrestato poco dopo l’attacco. Le sue generalità non sono state ancora rese note, così come i motivi del gesto. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente dopo l’allarme lanciato dal personale ferroviario.

Il treno coinvolto era un convoglio dell' con circa 500 passeggeri a bordo, partito dalla Germania e diretto a Vienna. L’attacco ha provocato momenti di panico tra i viaggiatori, molti dei quali si sono rifugiati nei vagoni posteriori o hanno cercato riparo nei corridoi.

I quattro feriti sono stati soccorsi immediatamente e trasportati in ospedale. Al momento non risultano in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono ancora sotto osservazione.

La circolazione ferroviaria nella zona è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle autorità. La polizia tedesca ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e verificare eventuali collegamenti dell’uomo con altri episodi o moventi specifici.