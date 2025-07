Duplice omicidio a Villa Pamphili, Francis Kaufmann atteso a Roma il 10 luglio: test del DNA per la paternità della piccola Andromeda

Un giallo che scuote Roma: Francis Kaufmann, accusato del tragico duplice omicidio a Villa Pamphili, potrebbe arrivare già il 10 luglio nella Capitale. L’estradizione da Larissa apre nuovi scenari, tra test del DNA sulla piccola Andromeda e attese di giustizia. La città si prepara a un caso che promette di svelare verità nascoste e a far luce su un dolore profondo. La vicenda si avvia verso una svolta decisiva.

Potrebbe arrivare a Roma già il 10 luglio Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili in cui hanno perso la vita la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda.

In seguito al via libera dei giudici di Larissa all’estradizione, Kaufmann sarà trasferito in Italia, dove riceverà la notifica dell’ordinanza di arresto. Entro cinque giorni dall’arrivo, il giudice per le indagini preliminari fisserà l’interrogatorio di garanzia.

Nel frattempo, gli investigatori procederanno con un test del DNA per stabilire con certezza la paternità della piccola Andromeda, trovata morta accanto alla madre nell’abitazione di Monteverde.

Entro fine mese sono attesi anche i risultati degli esami istologici sul corpo di Anastasia, eseguiti presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica, su incarico della procura, per chiarire le cause esatte del decesso.

Parallelamente proseguono le verifiche degli inquirenti sui documenti acquisiti venerdì scorso dalla polizia presso la direzione generale Cinema e Audiovisivo del MiC, in piazza Santa Croce in Gerusalemme. Il materiale riguarda il film mai distribuito “Stelle della Notte”, al centro dell’attenzione investigativa per accertare eventuali movimenti di denaro collegati a fondi pubblici sotto forma di tax credit.

L'acquisizione è avvenuta su delega della procura, con l'obiettivo di ricostruire le operazioni economiche effettuate da Kaufmann e verificare se siano stati concessi o erogati fondi, e a favore di chi. Al momento, però, non risulta aperto un fascicolo autonomo su questo specifico filone.