ANNUNCIATO MY HERO ACADEMIA: ALL’S JUSTICE

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggiMY HERO ACADEMIA: All's Justice, un adrenalinico picchiaduro 3D ad arena basato sul fenomeno anime globaleMY HERO ACADEMIA. Ambientato durante l'arco narrativo Final War, il gioco è un invito a vivere"ONE LAST SMASH" attraverso una modalità Storia cinematografica e battaglie 3v3 ricche d'azione con i più celebri Eroi e Villain della serie nelle loro forme finali e più potenti.MY HERO ACADEMIA: All's Justice sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam®.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justiceoffre battaglie di squadra 3v3 dinamiche e con una vasta gamma di personaggi dell'intera timeline di anime e manga, tra cui le versioni completamente potenziate dell'arco Final War. I fan potranno scegliere tra gli studenti del Liceo Yuei, Pro Hero e Villain nelle loro forme più iconiche, ognuno con nuovi set di mosse e una grafica ispirata alle loro ultime apparizioni.Sarà possibile prendere il controllo dei personaggi preferiti dai fan, come Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Himiko Toga e molti altri, oltre a utilizzare i loro Quirk unici per colpire e annientare gli avversari.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justiceconsentirà ai fan di rivivere alcuni dei momenti più indimenticabili della serie. Potranno ripercorrere la Final War di MY HERO ACADEMIA attraverso un'avvincente modalità Storia, sia dal punto di vista degli Eroi che dei Villain. Ci saranno anche sequenze filmate esclusive adattate dall'opera originale, che daranno vita all'intensità emotiva e alla drammatica posta in gioco della Final War, culminando nel leggendario scontro tra One For All e All For One. Nei prossimi mesi, Bandai Namco svelerà altri dettagli straordinari sul gioco, tra cui il rinnovato sistema di combattimento e alcune caratteristiche aggiuntive.

Guarda il trailer italiano dell'annuncio completo diMY HERO ACADEMIA: All’s Justice:

https://youtu.be/0kRMiidxh0M