Mischa Zverev replica al fratello: La vita è dura? Lo è per chi non ha nulla, non per chi gioca a Wimbledon

Mischa Zverev risponde alle parole del fratello Alexander, che ha espresso frustrazione dopo l’eliminazione a Wimbledon. Con una punta di ironia e saggezza, il più grande dei due sottolinea come la vita sia dura solo per chi non ha nulla, non per chi, come loro, vive sotto i riflettori dei grandi palcoscenici. Una riflessione che invita a guardare oltre le difficoltà e a trovare la forza nella propria passione.