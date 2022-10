Factor 2022 - ultime notizie delle 14:04:37 di martedì 25 ottobre 2022

X Factor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica The X Factor. Le prime quattro edizioni sono andate in onda su Rai 2, mentre dal 2011 è in onda su Sky Uno e su Now dal 2014, dopo la rinuncia da parte della Rai per via degli alti costi di produzione e l'acquisto del format da parte di Sky Italia che, dopo aver avuto l'esclusiva per otto stagioni TV, ha prolungato la trasmissione del talent fino alla stagione 2022. Dall'undicesima edizione, RTL 102.5 diventa la nuova radio ufficiale del programma, subentrando a Radio Deejay (edizione 6-10) e Radio 105 (edizione 5).