Bergamonews.it - Bagarre in Consiglio Comunale, la protesta di Rete Bergamo per la Palestina: “Siete complici di un genocidio”

Leggi su Bergamonews.it

per laporta la sua, e lo fa in maniera veemente, in, tanto che è necessario l’intervento della polizia locale per far sgomberare l’aula. E a farne le spese, per poi rientrare a tempesta finita, è anche Vittorio Apicella, ex candidato sindaco di, finito nel calderone dellae dunque messo impropriamente alla porta. Più di una trentina di persone hanno infatti affollato la sala consiliare di Palazzo Frizzoni, e lo hanno fatto, in prima battutra, con una richiesta formale, fatta dal portavoce, di poter avere un confronto con la sindaca Elena Carnevali e di poterle consegnare un documento dinei confronti di quanto la storia recente racconta. “E’ la terza volta che veniamo qui e chiediamo di poter avere un confronto con la sindaca, ma non abbiamo ricevuta nessuna risposta.