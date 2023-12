I 10 migliori mercatini di Natale in Europa

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sono tante le città europee che, tra i mesi di novembre e gennaio, si vestono di luci e ospitano numerosi eventi natalizi, ma sapreste dire dove si fanno idipiù belli? Tranquilli, che a Civitatis abbiamo stilato una lista deiin! Eh già, perché non solo amiamo questa festa e i suoi, ma anche perché pensiamo che le festività natalizie siano un ottimo pretesto per conoscere qualche città nuova! Quindi, che aspettate? Venite a dare una sbirciate, sia mai che troviate ispirazione per le vostre vacanze di2023! Budapest (Ungheria) Da novembre fino all’inizio di gennaio, la piazza e le strade adiacenti alla Basilica di Santo Stefano sono decorate con luci e addobbi natalizi. Il centro della piazza è occupato da un enorme albero di ...