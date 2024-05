Problemi a Monza - giocatori furiosi | l’accaduto

Allo U-Power Stadium, la 35° giornata di Serie A tra Monza e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo U-Power Stadium, Monza e Lazio si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Continua a leggere>>

Il direttore sportivo del Monza, Michele Franco, è intervenuto in diretta su TvPlay. Queste le sue dichiarazioni: “ABBIAMO PREPARATO LA SFIDA CONTRO LA LAZIO IN MODO OTTIMALE” – “Il match contro la Lazio? Abbiamo preparata la partita in modo ottimale lavorando in settimana. Sappiamo che il ... Continua a leggere>>