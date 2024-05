Affari Tuoi - il pacchetto di sale scatena tutti | Date una mancia alla ragazza

(Di sabato 4 maggio 2024) Mario e Monica sono stati i protagonisti della puntata diandata in onda questa sera su Rai 1. I due, provenienti da Asti, hanno giocato col pacco numero 9. La loro partita, all'inizio non granché fortunata, ha preso una piega del tutto diversa quando unadel pubblico ha donato loro undiportafortuna.che la coppia ha subito deciso di posizionare sul proprio pacco per evitare tiri sfortunati. A un passo dfine, quando sono rimasti con o euro da una parte e 50mila e 200mila euro dall'altra, i due hanno deciso di accettare l'offerta di 50mila euro fatta dal dottore. A quel punto sono andati avanti col gioco come se stessero continuando con la partita normalmente. E per fortuna hanno eliminato subito i 200mila euro, ...

