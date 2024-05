Lotteria - sembra un fake ma non lo è | non dovrai più andarci

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 4 maggio 2024), potrebbere uno scherzo, ma non lo è nella maniera più assoluta: saluta tutti, nonpiù farlo. Fermiamoci a riflettere per un secondo. Il montepremi del Superenalotto, in questo momento, è “pericolosamente” vicino allo sfondare il tetto dei 100 milioni di euro. Tutti vogliono i soldi in palio, tutti li bramano, ma siamo certi che basti una vita intera per spendere e dare fondo a una cifra così incredibilmente alta? Siamo proprio sicuri di avere a disposizione il tempo necessario per goderci una somma del genere? PixabayCheng Saephan, per gli amici Charlie, non ne è assolutamente convinto. Ha 46 anni ed è migrato dal Laos per trasferirsi negli Usa, nella speranza di sbarcare il lunario. E per un po’ è andata anche bene, effettivamente. Solo che poi, ad un certo punto, ha iniziato a star male. Da 8 anni sta ...