Casertana - mercoledì 8 maggio avrà inizio la prevendita per il debutto nei playoff

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha bocciato il ricorso del Taranto confermando il – 4 agli jonici ha permesso anche alladi avere un quadro chiaro su quello che è il cammino che attende i falchetti nei play off. La cristallizzazione della classifica maturata al termine della regular season ha visto i ragazzi di Cangelosi chiudere al quarto posto, traguardo che permetterà a Curcio e soci di saltare il primo turno di martedì 7con l’esordio previsto l’11 al Pinto. In tale ottica, la società si è già mossa e ha reso noto le modalità di vendita dei tagliandi prevedendo una prima fase di prelazione per gli abbonati: LaFC comunica che nella tarda mattinata dila ...