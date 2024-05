Ciriachini 2024 - emozioni e applausi ad Ancona | i premiati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio- "Abbiamo trasferito l'evento qui per avvicinarlo alla gente, agli anconetani. È un orgoglio per me premiare chi si è distinto per aumentare l'onore della città". Così il sindaco di, Daniele Silvetti, sul palco di piazza del Plebiscito, meglio conosciuta come piazza del Papa, in apertura della cerimonia per il conferimento delle civiche benemerenze ai cittadini che si sono messi in luce per particolari meriti sociali e comunitari. L'evento, realizzato per la prima volta in una location inedita, ha attirato in centro centinaia di persone nel giorno del patrono, San Ciriaco, che dà nome anche alla consueta fiera di maggio, in programma dal 30 aprile al 5 maggio, ma anche ai premi conferiti stasera, iappunto. Dopo la santa messa alla cattedrale del Duomo, autorità politiche, ...