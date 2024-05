Benevento - ritiro romano concluso | Paleari sui social chiede ‘aiuto’ ai tifosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon ha usato troppi giri di parole il portiere giallorosso Albertochiamando a raccolta iin vista dei play off. Lo ha fatto tramite i suoi canalial termine deldelal Mancini Park Hotel che si è chiuso oggi con la squadra che ha già fatto rientro in città. Domani il gruppo usufruirà di un giorno di riposo, ma da lunedì pomeriggio sul prato dell’Imbriani inizierà la mission playoff, con la Strega ancora in attesa di conoscere il suo avversario nel primo turno Nazionale. I giallorossi faranno il loro esordio negli spareggi, fuori casa, il 14 maggio. Queste le parole affidate aida Alberto: “E anche questoè alle spalle! Siamo arrivati al momento clou della stagione: ...