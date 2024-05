Atletica - buona la prima all’aperto per Molinarolo In crescita Osakue e Fantini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) La stagionedell’leggera comincia ad entrare nel vivo e arrivano buoni riscontri sul fronte italiano in campo femminile tra lanci e salti dai meeting nazionali andati in scena oggi. Prosegue dunque il percorso di avvicinamento verso i due appuntamenti più importanti dell’anno: i Campionati Europei di Roma (7-12 giugno) e soprattutto le Olimpiadi di Parigi 2024 (1-11 agosto). Incoraggiante il debutto stagionale outdoor nel salto con l’asta di Elisa, al rientro dopo uno stop forzato di un mese per una lesione al retto femorale. La finalista mondiale 2023 ha infatti saltato 4,60 metri al primo tentativo in quel di Bovolone (Verona), dopo aver valicato senza problemi anche le misure di 4,40 e 4,50 (in precedenza un solo errore a 4,20). La trentenne veneta,tista nazionale in sala con ...