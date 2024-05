Sassuolo-Inter - la MOVIOLA LIVE | annullato un gol a Lautaro dopo lungo check

Stasera sassuolo-Inter, Sky o DAZN Dove vedere la partita in tv e streaming - sassuolo-Inter si disputerà sabato 4 maggio alle 20:45: ecco dove vedere la prossima partita in tv e streaming Alessandro Cosattini Redattore 4 maggio 2024 (modifica il 4 maggio 2024 | 09:46) sassuolo ... Continua a leggere>>

Inter e sassuolo si sfidano in un incontro di Serie A - Sfida tra campioni e aspiranti alla salvezza Nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A, l'Inter, già matematicamente Campioni d'Italia, si scontra con il sassuolo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia ... Continua a leggere>>

Serie A - Inter sotto all'intervallo, annullato il pari di Martinez - Dopo il primo tempo, il sassuolo conduce la sfida in anticipo del sabato sera contro l'Inter per 1-0, in rete Laurentiè al 20'. Nel recupero della prima frazione, annullato dal Var per offside il ... Continua a leggere>>