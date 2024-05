Superenalotto - centrato un 5+1 da 647 000 euro

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 4 maggio 2024) Il jackpot per il prossimo concorso sale a 99,8 milioni diun '5+1' da 647.094,63nel concorso deldi oggi, 4 maggio 2024. La schedina vincente è stata giocata a Fiumicello Villa Vicentina in Friuli-Venezia-Giulia presso il punto vendita Edicolandia che si trova nel centro commerciale Emisfero di via G. F.