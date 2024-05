Sassuolo-Inter LIVE 1-0 | poche emozioni al Mapei

live - sassuolo-inter 1-0, 46': primo pallone della ripresa per i nerazzurri, si riparte al Mapei Stadium - sassuolo-inter 1-0 live MATCH 21.51 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI! 21.50 - Le squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo. 21.37 ... Continua a leggere>>

Serie A - Inter sotto all'intervallo, annullato il pari di Martinez - Dopo il primo tempo, il Sassuolo conduce la sfida in anticipo del sabato sera contro l'Inter per 1-0, in rete Laurentiè al 20'. Nel recupero della prima frazione, annullato dal Var per offside il ... Continua a leggere>>

live - sassuolo-inter 1-0, intervallo: squadre a riposo, Laurienté fa la differenza. Lautaro, gioia strozzata dal VAR - sassuolo-inter 1-0 live MATCH 49' pt - Poco dopo, arriva il duplice fischio: squadre a riposo, Sassuolo in vantaggio sull'Inter all'intervallo per 1-0. 49' pt - ... Continua a leggere>>