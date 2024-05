Merate - pensionato in bici contro il suv elettrico | morto Antonio Cripp - ex macellaio di 83 anni

(Di sabato 4 maggio 2024)(Lecco), 4 maggio 2024 – Undopo un incidente incletta. La vittima della strada èa, exdi 83di. L'incidente è successo in viale Giuseppe Verdi, il principale collegamento di. L'incidente L'83enne, che era in sella alla sua mountain bike, sembra che abbia improvvisamente attraversato la carreggiata, invadendo la corsia opposta. Dall'altra parte stava però arrivando un automobilista al volante di una Audi Q5 e-tron. Il conducente del mezzonon è riuscito a frenare né ad evitarlo. Nello sfrontale ad avere la peggio è stato naturalmente il ciclista. L'anziano è stato sbalzato sul cofano del suv ...

merate: è morto l'83enne investito da un'auto in viale Verdi L'arteria è diventata una tangenziale trafficata e poco sicura - Non ce l'ha fatta Antonio C., il pensionato di 83 anni investito questa mattina poco dopo le 10 mentre attraversava via

