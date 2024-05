Arsenal - Arteta soddisfatto | Entusiasmo e gioia per continuare questa corsa al titolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Al termine della vittoria contro il Bournemouth, l’allenatore dell’Mikelha parlato in conferenza stampa: “Con la posta in gioco e la fase della stagione in cui ci troviamo, abbiamo fatto benissimo, soprattutto nel primo tempo. Credo sia uno dei migliori distagione. Abbiamo messo energia e fatto le scelte giuste: mi è piaciuto molto. Siamo stati molto sfortunati a non segnare quattro o cinque gol, poi quando non lo fai devi affrontare momenti difficili, e così è stato“. Il tecnico basco ha poi aggiunto: “Ovviamente dobbiamo essere più spietati sotto porta, perché abbiamo prodotto tante occasioni. Il punteggio avrebbe dovuto essere molto diverso, ma la squadra ha fatto molto bene nel gestire la situazione. Abbiamo energia,per essere in...