I siti turistici da Guinness dei primati più impressionanti del mondo

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nel mese di novembre si celebra la Giornata deiWorld Records, la raccolta dei comportamenti, deie delle conquiste più straordinarie del pianeta, la cui pubblicazione è iniziata nel 1955 ed è stata uno dei libri più famosi e venduti della storia. In questo contesto, Civitatis, ha elencato le escursioni legate alle destinazioni turistiche che sono state inserite in questa lista per essere considerate un luogo con una caratteristica estrema, unica e curiosa. Anche se iWorld Records coprono diverse categorie, questa volta elenchiamo quelle che sono in qualche modo legate al turismo e le migliori esperienze per conoscerle e scoprirle. L’edificio più alto Il Burj Khalifa, situato nella città di Dubai negli Emirati Arabi Uniti, detiene il record di edificio più alto del pianeta con i suoi 828 metri di altezza. Per ...