Palermo-Ascoli oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Renzo Barbera valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di. I rosanero di Michele Mignani vanno a caccia della vittoria per avanzare in classifica e centrare una delle migliori posizioni in ottica playoff. La compagine marchigiana, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti per sperare nella salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 maggio alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport 251, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.