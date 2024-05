Il Milan all’andata era in testa al campionato | ora il Genoa è l’isola felice - Pioli cerca tre punti per l’Arabia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Era ottobre, ilera inalera on fire. Sono passati appena pochi mesi, sembra una vita fa, perché nel frattempo la stagione dei rossoneri ha acquisito i contorni della mediocrità, con un secondo posto ma a distanza siderale dall’Inter, che ha persino vinto lo scudetto proprio nel derby (l’ennesimo perso in questi ultimi due anni), l’eliminazione dalla Coppa Italia, dalla Champions League e per ultima dall’Europa League. Quattro partite e poi il tecnico dello scudetto del 2022 lascerà su diktat della piazza e questa volta con la dirigenza che si trova in pieno accordo: non è chiaro chi lo sostituirà, ogni giorno c’è un nome forte che puntualmente non supera la notte. Prima, però, c’è un ultimo obiettivo da raggiungere, anzi, due in uno. C’è da blindare il secondo posto, che è comunque ...