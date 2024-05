Cascina e l’omaggio a David Bowie e Lindsay Kemp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Uno show nel senso più vero ed emozionante del termine, una performance che intreccia musica e danza trascinando il pubblico in un arcobaleno. La rassegna “Solo Amore” è appena iniziata e già propone il suo momento artistico più emozionante: "Omaggio a", spettacolo strepitoso che – in una versione inedita e ancora più ricca - riunirà sul palco della Città del Teatro dimartedì (7 maggio) alle 21 Andrea “Andy” Fumagalli, iconico co-fondatore dei Bluvertigo, la sua band – Theness –, i danzatori dellaCompany Daniela Maccari e Ivan Ristallo e l’attrice Benedetta Giuntini. Un tributo allo storico live "Ziggy Stardust & The Spiders from Mars", quando nel 1972 sul palco del Rainbow Theatre di ...