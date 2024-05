Arezzo - arrivano i corsi per diventare Oss Oltre mille posti disponibili

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 – Al via iper operatori socio sanitari specializzati ebase per Oss, imminente la scadenza per iscriversi. C’è tempo fino a mezzogiorno del 15 maggio per candidarsi al corso di specializzazione: 400 ore, costo 250 euro, riservate a chi già ha una qualifica di operatore socio sanitario. Scade sempre a mezzogiorno del 15 maggio il corso base abbreviato perOss dedicato a chi è già addetto all’assistenza di base o possiede un titolo equipollente: è di 400 ore, ma con un costo di 500 euro. Per chi invece parte da zero ci sarà invece il corso base completo:ore eeuro di iscrizione, ma c’è tempo fino al 15 giugno per candidarsi. Gli avvisi sono sul sito di Estar, l’Ente di supporto tecnico e amministrativo della sanità toscana. I ...

