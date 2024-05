Dybala e Vlahovic - 12 gol prodotti a testa nel 2024 | nessuno ha fatto meglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Insieme hanno giocato solamente cinque mesi. Poco, sicuramente meno di quel che avrebbero voluto. Perché Pauloe Dusanper qualità e generosità sembrano fatti per stare insieme in campo. D’altronde non è un caso che ad ispirare il primo sigillo bianconero dell’ex Fiorentina nel febbraio 2022 sia stato proprio il mancino magico della Joya. Oggi sono loro i due giocatori della Serie A ad aver preso parte attiva a più gol da inizio: dodici per entrambi. Nove reti e tre assist per l’argentino. Dieci marcature e due passaggi vincenti per il serbo. Stasera si sfideranno nella cornice di uno stadio Olimpico strapieno con una situazione di classifica che vede la Roma a cinquantanove punti, sei in meno della Juventus che nella Capitale ha l’occasione di blindare definitivamente un piazzamento Champions. Dopo la sconfitta ...