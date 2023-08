Geopolitica dell’infosfera | un libro per capire l’impatto delle nuove tecnologie

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 agosto 2023) Paura dell’Artificial intelligence (Ai)? Assolutamente, no. Tuttavia una tecnologia cui guardare con cautela. Questa almeno la tesi Paolo Savona e Fabio Vanoro, nella loro ultima fatica “– L’eterna disputa fra Stato e mercato/individuo nel nuovo ordine mondiale del digitale” (Rubbettino editore – 252 pagine euro 18). Tesi, a nostro modo di vedere, più che condivisibile. Non siamo certo a “2001: odissea nello spazio” quel grande film di Stanley Kubrick, le cui conclusioni, ancora oggi, lasciano discutere. Ma certo è che l’atmosfera che circonda l’intelligenza artificiale non èpiù rassicuranti. Ebbene i due autori ci portano per mano alla scoperta di questo mondo, con i suoi tanti misteri. E ci permettono, in qualche modo, di colmare una lacuna. Perché noi quel territorio, pur non conoscendolo, lo ...