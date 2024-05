Bella Hadid cambia vita e lancia il brand beauty Orebella

Bella Hadid lancia il suo primo brand (sì, e tutto vero, lo ha svelato in un’esclusiva a WWD!) La modella sta presentando ‘Ôre Bella (pronunciato “aura- Bella ”), un brand beauty di profumi che inizia con un trio di fragranze in formule bifasiche senza alcool. Il prezzo è di 35, 72 e 100 dollari, ... Continua a leggere>>

Dopo anni difficili a causa di problemi di salute, Bella Hadid si prepara a fare del 2024 un anno di svolta. E no, questa volta non parliamo di campagne moda o catwalk in posti mozzafiato, ma del lancio del suo nuovo marchio di bellezza, Ôr?Bella, disponibile da giovedì 2 maggio (sì, tra soli due ... Continua a leggere>>