I viaggi bleisure sono l’ultima tendenza | ecco come funzionano e quali sono le mete più gettonate

(Di venerdì 3 maggio 2024) È possibile conciliaredi lavoro e di piacere? Certamente: la parola d’ordine è, un neologismo americano che incrocia i termini business (affari) e leisure (svago). Allungare un pochino il soggiorno una volta terminato l’impegno lavorativo (o, più di rado, anticiparlo un po’), edil grigioo di lavoro rivestirsi di colori. In effetti, non dà molta soddisfazione atterrare in un aeroporto, spostarsi quel tanto che basta per colloqui di lavoro o conferenze e riprendere l’aereo senza aver visto nulla del posto. Così, qualche giornata aggiuntiva tra visite culturali, svaghi e relax dà un senso diverso alo e un maggior appagamento. Non c’è dunque da stupirsi che i, detti anche bizcation o workcation, piacciano sempre di più. ...