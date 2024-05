Aviaria | in Usa positivo 1 campione di latte su 5 - ' cibi sicuri ma virus è una minaccia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute/Washington Post) - "La settimana scorsa la Food and Drug Administration ha pubblicato alcuni risultati allarmanti sulla diffusione dell'epidemia di influenzaH5N1 tra le mucche da. Si è scoperto che 1su 5 diprelevato dai negozi conteneva frammenti virali dell'influenza. Ma non c'è motivo di smettere di consumare ilpastorizzato, perché questo processo uccide i batteri e i. Questo vuol dire che anche il formaggio e lo yogurt a base dipastorizzato sono. Naturalmente, solo perché ilrimane sicuro da bere non significa che l'influenzanon sia una potenzialeper la salute umana". A fare il punto, ...