Ucraina - Mosca risponde a Macron e Cameron | Parole pericolos - si rischia escalation in Europ -, Tajani | No invio truppe a Kiev

Kharkiv sotto le bombe russe. Le truppe di Mosca hanno bombardato la città dell' Ucraina orientale nel primo pomeriggio, distruggendo diversi condomini: si hanno notizie di persone intrappolate sotto le macerie, secondo quanto riferito dal sindaco Igor Terekhov su Telegram. In questi momenti è in

"Non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina ". È quanto ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , che da Reggio Calabria, dove è impegnato in campagna elettorale, ha commentato le dichiarazioni rilasciate in un'intervista all'Economist dal presidente francese Emmanuel

Le recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron e del ministro degli Esteri britannico David Cameron riguardo alla situazione in Ucraina hanno innescato significative preoccupazioni a Mosca. Le parole di Macron, che non esclude l'invio di truppe occidentali in Ucraina in caso di