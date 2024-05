Star Wars Day | tutti gli appuntamenti di domani 4 maggio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 3 maggio 2024) Fan italiani pronti per celebrare loin tutte le parti d'Italia, ecco il programma del 4, giorno della Forza. Il 4ricorre loDay e i fan della saga nata dalla mente di George Lucas si preparano a celebrare questa giornata partecipando a speciali iniziative in tutta Italia. Eventi a Milano e Roma Sabato 4, in occasione del cineconcerto: L'Impero Colpisce Ancora - In Concerto, davanti al Teatro degli Arcimboldi di Milano verrà svelato un gigantesco logo 3D della nuova serie originale live-action targata Lucasfilm The Acolyte: La seguace, che debutterà mercoledì 5 giugno con i primi due episodi in esclusiva su Disney+ in Italia. Il logo sarà svelato alla presenza dei Costuming …