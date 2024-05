Co’ Sang - sold out in soli 15 minuti il live a Piazza Plebiscito | annunciata un’altra data 

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2Il 17 settembre 2024 sarà un giorno che 24mila persone arrivate da tutta Italia a Napoli dimenticheranno difficilmente. Lache ospita gli 8 re di Napoli è pronta ad accogliere Luchè e Ntò per il loro primodopo 12 anni, il tutto accadrà come solo ai grandi re è dovuto. Un evento leggendario che non poteva accontentare tutti con un solo appuntamento e, a grande richiesta dei fan, i due pesi massimi del rap italiano annunciano subitodata, il 18 settembre sempre adel. Luchè e Ntò sono pronti a riabbracciare il loro pubblico dove tutto è iniziato, nella loro casa, tra la loro gente. L’annuncio è arrivato solo ieri con un corto (https://www.instagram.com/p/C6dw5NGs1Aj/), che porta in tutto e per tutto la firma del duo di ...

Mancano ancora due giornate al termine del campionato di serie D e la cruda realtà della matematica ha già emesso la sentenza di retrocessione per il Cenaia 1969. Dopo appena un anno di permanenza nella massima serie dilettantistica la società verde arancione si vede costretta a far ritorno in ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:52 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:51 L’appuntamento adesso è a domani, giornata in cui gli azzurri proveranno a difendere l’oro ottenuto nella passata edizione, sarà una lunga battaglia! 18:49 ... Continua a leggere>>

CO’SANG: Sold out in soli 15 minuti il live per il 17 settembre a Napoli - La piazza che ospita gli 8 re di Napoli è pronta ad accogliere Luchè e Ntò per il loro primo live dopo 12 anni, il tutto accadrà come solo ai grandi re è dovuto. Un evento leggendario che non poteva ... Continua a leggere>>

Geolier apre “Road to Battiti” il live show di Radio Norba. La prima tappa a Foggia - Eseguirà poi due canzoni – anche top secret – e l’esibizione sarà poi successivamente trasmessa in una delle cinque puntate di “Radio Norba Cornetto Battiti live”, in onda durante l’estate su Canale 5 ... Continua a leggere>>

Road to Battiti a Foggia, attese 4mila persone: tanta musica e Geolier con due brani - Al termine del radio live show, intorno alle 21, ci sarà l’attesa esibizione dell’artista, per la “performance on the road” che si terrà in piazza Cavour e che sarà successivamente trasmessa in una ... Continua a leggere>>