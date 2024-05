La linea interventista di Macron fa bene alla Francia in Ue Parla Darnis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’intervista del presidente francese Emmanuelall’Economist è in qualche modo uno spartiacque. Tant’è che il forte dibattito che hanno innescato le sue parole sull’ipotesi di inviare delle truppe francesi in Ucraina, sta facendo discutere. Tuttavia, come sostiene Jean-Pierre, professore di Storia contemporaneaLuiss di Roma e di Storia delle relazioni italo-francesi all’Università di Nizza nella sua intervista a Formiche.net, “si tratta di una posizione già espressa qualche tempo fa dal presidente. E, tra l’altro, è un’ipotesi che circola in alcuni discorsi tra membri della Nato”., realisticamente, è immaginabile che questa ipotesi prenda corpo? A determinate condizioni sì.sta, in una certa misura, dando voce a una posizione molto più diffusa di quanto non si pensi. ...