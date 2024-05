Nba - l’ultima vittima illustre di Doc Rivers sono i Milwaukee Bucks Come il coach si è costruito una fama da perdente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Da papabili candidati a delusione. Iusciti a testa bassa dal primo round dei Playoff NBA, sconfitti dal solido roster degli Indiana Pacers. Gli infortuni, prima quello di Giannis Antetokounmpo che lo ha tenuto fuori dalla serie e poi di Damian Lillard, hanno sicuramente privato la franchigia di quei giocatori che spostano l’ago della bilancia. Ma la sfida con loro non sarebbe comunque stata scontata, anche per via di un allenatore che proprio ai Playoff ha unadisempre più consolidata. Docdeve aver fatto un patto con il diavolo nel 2008: un titolo in cambio del sacrificio di tutta la carriera da quel momento in avanti. Perché dopo il trionfo con quei Boston Celtics che annoveravano Pierce, Garnett, Allen e Rondo nell’artiglieria, ...