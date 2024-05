Europee | Calenda e blablacarl - ' si part - direzione Marche'

L'Aquila - Il Traforo del Gran Sasso rimarrà chiuso sull'A24 in Direzione L'Aquila /Roma per quattro notti consecutive, dalle notti di lunedì a giovedì, a causa di lavori di manutenzione. La deviazione del traffico sarà attuata sulla Statale da Colledara fino ad Assergi. La decisione di chiudere ... Continua a leggere>>

Roma, 3 maggio 2024 – Roma-Ancona in auto con Carlo Calenda ? Non è uno scherzo, ma bensì la simpatica ‘trovata’ del leader di Azione per lanciare il suo tour elettorale lungo lo Stivale in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno. Del resto Calenda , proprio come Meloni, ha optato per la strategia di ... Continua a leggere>>

Caso Visibilia, chiesto il processo per la ministra Daniela Santanchè e per altre due persone - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e per altre due persone, tra cui il compagno della ministra Dimitri Kunz, e per due società nel filone del caso Visibilia ... Continua a leggere>>

Carlo calenda: "No a soldati in Ucraina. Subito una conferenza tra i paesi fondatori Ue sulla difesa comune" - Carlo calenda, leader di Azione, anche lei ... Sediamoci attorno a un tavolo e facciamo un ragionamento serio nella direzione difesa comune: forza di reazione rapida e scudo anti-missili europeo. Nel ... Continua a leggere>>

