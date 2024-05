Guerrina Piscaglia - la notizia choc a 10 dalla scomparsa

Guerrina Piscaglia sparì 10 anni fa, il primo maggio del 2014, da Ca' Raffaello, nell’Aretino. Aveva 49 anni . In carcere per omicidio volontario c’è il frate congolese Gratien Alabi, 54 anni . Il marito ha chiesto alla diocesi un milione di euro di risarcimento.Continua a leggere Continua a leggere>>

Guerrina Piscaglia scomparsa e mai più ritrovata. Il marito contro la diocesi di Arezzo , a cui chiede il risarcimento La storia di Guerrina Piscaglia risale al 2014, quando della donna non si hanno più notizie dal Primo Maggio. Secondo la giustizia italiana la donna non è più in vita e fu ... Continua a leggere>>

Possibile svolta per uno dei gialli irrisolti della cronaca italiana. È uno dei casi che ha fatto più parlare l’opinione pubblica: la scomparsa di Guerrina Piscaglia . Come tutti ricorderanno si tratta della donna residente in un piccolo paese della provincia di Arezzo, Ca’ Raffaello. Di lei si ... Continua a leggere>>

Foligno, maltrattamenti in famiglia contro la compagna: arrestato 31enne - Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia a Foligno, in provincia di Perugia: un uomo di 31 anni è finito in manette con l’accusa di aver maltrattato e causato lesioni personali alla compagna. Gli ... Continua a leggere>>

Che fine ha fatto guerrina Piscaglia La storia della 49enne scomparsa da Arezzo dieci anni fa e mai ritrovata - Il primo maggio di dieci anni fa scomparve nel nulla dal suo paesino di Ca’ Raffaello, in provincia di Arezzo: guerrina Piscaglia, all’epoca 49enne, non è mai stata ritrovata eppure, da poco, è stata ... Continua a leggere>>

guerrina Piscaglia è stata strangolata da padre Graziano (1 / 2) - Negli scorsi anni accadde un brutto fatto di cronaca, ovvero la scomparsa di guerrina Piscaglia, la donna 49enne che non ha mai fatto più ritorno a casa. Da allora sono passati 10 anni e la famiglia ... Continua a leggere>>