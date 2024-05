Ultima generazione - perquisite le case di 5 eco-vandali Pd e ultrà gridano allo Stato di polizia

(Di venerdì 3 maggio 2024) A Padovale abitazioni di 5 attivisti di, eroici protagonisti della mancata irruzione alla mostra Da Monet a Matisse a Palazzo Zabarella a metà aprile. Su mandato della Procura padovana gli agenti si sono presentati a casa di alcuni degli imbrattatori seriali e campioni di iniziativeche in nome dell’ambiente. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati un computer e uno smartphone. Padova,ledi 4 eco-attivisti A dare comunicazione delle perquisizioni èun comunicato sdegnato diche urlascandalo edi. “Alla porta hanno iniziato a bussare intimando ‘o aprite ...

Le perquisizioni dopo il blitz (fallito) di metà aprile a una mostra d'arte a Padova. Il collettivo piagnucola: "Stato di polizia". E lancia un presidio in Questura

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Il ministro Piantedosi riferisca al più presto in Parlamento su quanto avvenuto a Padova questa notte nei confronti di attivisti di Ultima Generazione, tra cui ci sarebbero anche persone minorenni". Dichiara così Alessandro Zan, membro della segreteria nazionale del

