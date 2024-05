Gauliga 1941 | Rapid Vienna Deutsche Meisterschaft

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il calcio moderno ci ha abituato a tornei interni, a campionati, che seguono un certo ordine, con gironi unici, o all’italiana, che abbracciano l’intera nazione dove si svolgono, con il primo classificato che poi vince il titolo. Non sempre è stato così, situazioni logistiche a volte complicate, con spostamenti difficili se non impossibili tra le varie città, uniti a un calcio ancora in forma goliardica, dilettantistica, prevedevano più che altro tornei locali che poi, dopo la disputa di vari gironi generalmente a carattere provinciale, prevedevano una finale che designava un vincitore. Nella sola Inghilterra, naturalmente all’avanguardia, l’allora First Division, poi diventata in tempi recenti Premier League, aveva già uno svolgimento simile all’attuale, con un girone unico. Anche in Italia, all’inizio, la designazione del campione nazionale avveniva dopo la disputa di vari gironi, ...