Milan-Lopetegui - è finita prima di iniziare Ora c'è il West Ham

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilpoteva essere il futuro, invece ora è già il passato. Nel giro di pochi giorni tutto è cambiato per Julen, ormai fuori...

Milan, la Curva protesta: “Contro il Genoa sciopero del tifo” - I tifosi rossoneri: “La società prosegua nella linea di investimenti e punti su un allenatore che sappia stimolare il gruppo”. E spunta una rosa di nomi per sostituire Pioli ... Continua a leggere>>

Un ex giocatore del Milan come nuovo allenatore: salgono le quotazioni - Si necessita un vero cambio di rotta scegliendo quindi un profilo adatto che sappia bene cosa fare al Milan e che magari abbia anche potere decisionale sul calciomercato. Dopo l’idea Lopetegui sfumata ... Continua a leggere>>

Theo Hernandez e la corte delle big europee, il dopo Pioli e il caso Camarda: per il Milan è il momento delle scelte - Il periodo difficile seguito alle delusioni in campionato e coppa non accenna a placarsi. Un caos che sembra coinvolgere anche la società ... Continua a leggere>>