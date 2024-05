Nuoto artistico - Coppa del Mondo Parigi 2024 | Filippo Pelati terzo nel solo tecnico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Conferme pernella seconda tappa dideldiche ha preso il via quest’oggi a. Il 17enne di Ferrara, che già aveva ottimamente figurato un mese fa nell’appuntamento di Pechino, ha iniziato la sua avventura in Francia con unposto ottenuto nel. L’atleta azzurro chiude con un punteggio di 193.6651, arrendendosi soltanto al vincitore, il colombiano Gustavo Sanchez (209.8133), e allo statunitense Kenneth Gaudet (197.4216). Domanitornerà in vasca nel duo misto libero insieme alla 16enne Sarah Maria Rizea. Quest’ultima sarà impegnata anche nel duo libero femminile con Flaminia Vernice. SportFace.