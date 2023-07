Sponz Fest | la notte tra i vicoli con il concerto gratuito di Daniela Pes

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Sarà ildiPes , giovane musicista e cantautrice sarda nata nel cuore della Gallura, a dare il via, nel magico Piazzale Immacolata, alla lunga serata delloneidi giovedì 24 Agosto, che proseguirà fino afonda. La sua voce e la sua musica sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati.Pes è immersa nel flusso della musica, come cantante, come strumentista, come musicista elettronica. Il suo è un talento multiforme.Il 14 Aprile 2023 ha pubblicato il suo primo album, SPIRA, prodotto da Iosonouncane e premiato alla Targa Tenco come Miglior Opera Prima. Questo lavoro l’ha vista impegnata negli ultimi tre anni e traccerà la sintesi delle molte vite ...

Roma, 21 lug. Come li pacci: e' questo il titolo della nuova e speciale edizione dello2023, ideato e diretto da Vinicio Capossela, che questanno festeggia il decennale dalla sua creazione, e si svolgera' dal 20 al 27 agosto in Alta Irpinia. Programmato e finanziato dalla ...Come li pacci : è questo il titolo della nuova e speciale edizione dello2023, ideato e diretto da Vinicio Capossela , che quest'anno festeggia il decennale dalla sua creazione, e si svolgerà dal 20 al 27 agosto in Alta Irpinia. Programmato e finanziato dalla ...S'intitola 'Come li pacci', la nuova edizione dello, ideato e diretto dal cantautore, polistrumentista e scrittore Vinicio Capossela. La rassegna quest'anno festeggia dieci anni e si svolgerà dal 20 al 27 agosto in Alta Irpinia. In programma ...

Agenzia Internazionale Stampa Estero Agenzia Internazionale Stampa Estero

Roma, 21 lug. (askanews) - Come li pacci: è questo il titolo della nuova e speciale edizione dello Sponz Fest 2023, ideato e diretto da Vinicio Capossela, che ...Arrivano dalla direzione artistica e organizzativa dello Sponzfest chiarimenti sulla nuova edizione del festival, ideato e diretto da Vinicio Capossela, che sceglie quest'anno come filo conduttore “C ...