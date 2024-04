Al via 730 semplificato - sezioni al posto di quadri e righi

(Di lunedì 29 aprile 2024) Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730. Dal pomeriggio di domani saranno online in consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate oppure inviati da datori di lavoro, farmacie e banche. Lo ricorda la stessa Agenzia specificando che in totale le informazioni trasmesse sono circa 1,3 miliardi. Con il nuovo 730il cittadino non dovrà più conosceree codici ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all'abitazione (rendita, contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione "casa" e le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia". Il 730potrà essere accettata o ...

