Spanish premier decides to continue leading gov't after allegations against his wife - The Spanish prime minister on Monday announced that he decided to continue to lead the government after several days of political uncertainty amid corruption allegations against his wife Begona Gomez.

Spagna, il premier sanchez non si dimette dopo l’inchiesta sulla moglie Begona Gomez: “Resto alla guida del governo” - L’annuncio del primo ministro dopo 5 giorni di attesa: “Avanti con ancora più forza”. La moglie accusata di corruzione e traffico di influenze dopo la denuncia del sindacato di estrema destra Manos Li ...

Pedro sanchez resta in carica. L'annuncio: "Proseguire con più forza di prima" - «Ho deciso di proseguire con forza la guida del governo della Spagna»: lo ha dichiarato il presidente del governo, Pedro sanchez, in un ...

