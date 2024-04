(Di lunedì 29 aprile 2024) Si è svolta sabato 27 aprile a Buccino la cerimonia per la nomina dia “” da parte del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari. Il riconoscimento è stato conferito per “le innumerevoli azioni fatte dalla Fondazione AngeloSindaco Pescatore a favore della comunità, improntate ai valori della sostenibilità, della legalità e della valorizzazione del territorio”. “Inserito nel registro storico dei Cavalieri – si legge inella motivazione -,si unisce alla prestigiosa famiglia del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari, dimostrando con i fatti il suo sincero spirito di servizio e la sua dedizione alla causa del benessere sociale. Questo riconoscimento è un segno tangibile dell’impegno costante per la sua comunità, ...

dario vassallo nominato “Cavaliere templare” per amore della legalità e della giustizia - dario vassallo, presidente della Fondazione Angelo vassallo Sindaco Pescatore, è stato nominato "Cavaliere Templare" dal Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari in riconoscimento dei suoi meriti e del s ...

Continua a leggere>>

dario vassallo nominato Cavaliere Templare dall’Ordine di Malta - Si è svolta sabato 27 aprile a Buccino la cerimonia per la nomina di dario vassallo a “Cavaliere Templare” da parte del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari. Il riconoscimento è stato conferito per “ ...

Continua a leggere>>

‘Challengers’: il tennis come metafora di sesso, desiderio e seduzione - Il tennis non è sport che si presta al cinema. La tensione in questo gioco è tutta legata ai momenti di silenzio tra i punti e colpire continuamente una pallina con una racchetta sullo schermo non è e ...

Continua a leggere>>