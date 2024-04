Gerard Depardieu è stato messo in stato di fermo dalla polizia

Fermato e in custodia dalla polizia. L'attore francese Gérard Depardieu è stato convocato dagli investigatori con l'intenzione di essere messo in stato di fermo per violenza sessuale. Due donne lo accusano di aver subito molestie durante le riprese di due film: la prima nel 2014, durante la ... Continua a leggere>>

