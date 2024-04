Il milione di mondi - religioni e lingue di Marco Polo | a Venezia la mostra definitiva che celebra la fame di conoscenza del mercante-viaggiatore

(Di lunedì 29 aprile 2024) In questi giornisi avvia a diventare l’ombelico del mondo artistico: con la 60esima Biennale internazionale d’arte e in ogni angolo della città lagunare sbocciano iniziative che hanno a che fare con la cultura (arte in particolare). Il sontuoso Palazzo Ducale non sfugge alla regola, ma in questo caso la Fondazione dei Musei Civici di, come si dice, si è portata avanti col lavoro e già da inizio aprile si può visitare la“Idi. Il viaggio di unno del Duecento” che proseguirà fino al 29 settembre. Curata dalla direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici di, Chiara Squarcina, e dall’esperto islamista fiorentino, Giovanni Curatola, laè ...

Da venezia a Pechino. "Noi come Marco Polo, arriveremo in Cina. Ma in bicicletta" - "Un tour di 85 tappe, faremo 140 chilometri al giorno e passeremo anche per le ambasciate. Il nostro viaggio diplomatico" venezia, 28 aprile 2024 – Quando risponde al telefono, poche ore prima della ...

Morti sul lavoro, troppi lucani. La Basilicata resta in zona rossa, è terza in Italia per le vittime di incidenti - In zona gialla: Friuli-venezia Giulia, Marche, Piemonte ... si registrano 65,3 morti ogni milione di occupati, contro i 31,1 italiani che perdono la vita durante il lavoro ogni milione di occupati.

Lavoro e sicurezza, aumentano morti e incidenti: “In Friuli venezia Giulia pochi ispettori” - Pierantonio Petrocca, 52 anni, calabrese residente a Cordenons, il 2 gennaio era al primo giorno come autista per la ditta di trasporti Trans Ghiaia di Oderzo: lo scontro sulla Cimpello-Sequals con un ...

