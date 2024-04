Vianese - è tutto vero | hai vinto il campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Le bastava un punto, e un punto è arrivato: lasi aggiudica il primo posto del girone B di Promozione e vola in Eccellenza. Un punto, dicevamo: è terminata 1-1, infatti, la trasferta di San Felice. Dopo il gol di Piscopo, i modenesi hanno pareggiato, ma poco importa per il risultato finale: la promozione. Laha chiuso a quota 82 punti: il Bibbiano/San Polo si è arreso a 81. Ha, infatti, per 2-1 a Baiso con i gol di Ravanetti e Benassi (per gli appenninici sigillo di Cataldo). Non è bastato, però, così come non è bastato all’Arcetana il considerevole bottino di 77 punti. Solo tre kappao per i biancoverdi, di cui uno proprio ieri: ha sbancato Arceto lo Sporting Scandiano col gol dell’ex Predelli (1-0 il finale). Era imbattuta da ben 26 gare l’Arcetana, che ora disputerò il playoff di girone sul campo del ...