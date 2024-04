Bayern Monaco - Kimmich | Mi piace affrontare giocatori come Vinicius

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il centrocampista delJoshuaha concesso un’intervista ad As in vista della sfida d’andata delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid: “Non credo che sia una vera rivincita, perché le due squadre adesso sono totalmente diverse rispetto al 2018. È passato molto tempo, ora ci saranno due partite completamente diverse“. Il tedesco ha poi proseguito: “Ogni volta che guardi il Real Madrid in Champions League vedi la loro grande mentalità e qualità. Hanno una squadra forte, tanto talento, ma anche tanta esperienza. Questo si sente, soprattutto nelle partite importanti: si sente che hanno più esperienza e hanno un legame speciale con la Champions League“.ha poi parlato del suo gol qualificazione contro l’Arsenal: “Per me personalmente è stato un momento davvero speciale. Ma penso ...

CHAMPIONS - Ancelotti vede in quota un altro trionfo, ma nella semifinale d'andata i bookie dicono bayern monaco - Come riporta AgiproNews, al via le semifinali di Champions League e il favorito non può che essere il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nelle quote di William Hill - dopo aver eliminato il Manchester Ci ...

Champions League, bayern monaco-Real Madrid su Canale 5 e in streaming - MARTEDÌ 30 APRILE • bayern monaco-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su sportmediaset.it Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero Inviati: Francesca ...

Champions League, semifinali di andata: dove vedere le partite in tv e streaming - Tutte le partite della Champions League 2023/2024, ad eccezione di quella in esclusiva su Prime Video, vanno in onda su Sky e Mediaset Infinity +, ma ogni settimana verrà trasmessa una partita in ...

